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35 yaşında hayata göz yumdu...

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35 yaşında hayata göz yumdu...
35 yaşında hayata göz yumdu...

Aytan Kasap Hayatını Kaybetti

Gazimağusalı Aytan Kasap dün geçirdiği kalp krizi sonucunda tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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