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35 yaşında hayata göz yumdu...
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GAZİMAĞUSA
02.05.2021 09:03
35 yaşında hayata göz yumdu...
Aytan Kasap Hayatını Kaybetti
Gazimağusalı Aytan Kasap
dün geçirdiği kalp krizi sonucunda tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
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