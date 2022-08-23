35 yaşında sağlıklı bir kalbe sahip olmak, bunama riskini azaltabilir

Kalbe iyi gelen şeyin beyne de iyi geldiğine dair kanıtlara bir yenisi daha eklendi. University College London tarafından yapılan araştırma, otuzlu yaşlarında düşük kalp hastalığı riskine sahip olmanın daha büyük ve daha sağlıklı bir beyinle bağlantılı olduğunu buldu. Bu da ilerleyen yaşlarda daha düşük demans riski anlamına geliyor.

Yaşları 69 ile 71 arasında değişen yaklaşık 500 yetişkin, beyin ve damar hasarını değerlendiren bir taramaya tabi tutuldu. Ardından da kan basıncı ve kolesterol ölçümleri de dahil olmak üzere 36 yaşındayken yapılan kalp sağlığı testlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.

KALBE İYİ GELENLER, BEYNE DE İYİ GELİYOR

Uzmanlar, yüksek tansiyon gibi faktörlerin yıllar içinde birikerek hasara neden olabileceğini hatta bu hasarların demansa kadar gidebileceğini söylüyor.

Kalp sağlığı kötü olan kişilerde, beynin bölümlerini birbirine bağlayan kablo olarak görülen beyaz cevherde de daha büyük boşluklar olduğu gözlemlendi.

Ayrıca son araştırmalar, kadınların yetmişli yaşlarına geldiklerinde erkeklerden daha büyük beyinleri olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, “Kadın katılımcılarda görülen düşük beyin yaşı, önceki beyin yaşı araştırmalarıyla uyumlu ve kadın katılımcıların bilişsel olarak erkek katılımcılardan daha iyi performans gösterdiği önceki çalışmalarla uyumlu” dedi.