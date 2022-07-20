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35 yaşında vefat eden şahsa otopsi yapıldı, sonuç açıklandı

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35 yaşında vefat eden şahsa otopsi yapıldı, sonuç açıklandı
35 yaşında vefat eden şahsa otopsi yapıldı, sonuç açıklandı

16.07.2022 tarihinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin restoran bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hüseyin İÇÖZ(E-35)’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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