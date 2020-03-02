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35 Yaşındaki Hilmi Yılmazer kalbine yenik düştü

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Güzelyurt’ta sakin Hilmi YILMAZER (E-35) kalmakta olduğu evinin balkonunda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
35 Yaşındaki Hilmi Yılmazer kalbine yenik düştü

01.03.2020 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Hilmi YILMAZER (E-35) kalmakta olduğu evinin balkonunda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
28.02.2020 tarihinde, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi görmekte olduğu sırada hastanede çıkan yangın sonucu Kolon Hastanesi’nde kaldırılarak 29.02.2020 tarihinde yaşamını yitiren Girne’de sakin Zalihe KARABEY(K-80)’in 01.03.2020 tarihinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

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