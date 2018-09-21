  • BIST 97.474
  • Altın 243,155
  • Dolar 6,2509
  • Euro 7,3635
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

350 aracın 114'ü rapor edildi!

» »
Trafik ekiplerinin geçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 114 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.
350 aracın 114'ü rapor edildi!

27.06.2018 tarihinde, 14.00-20.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu         düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 11 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin geçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 114 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da elektrik panosu patladı, İki kişi yaralandı!11 Eylül 2018 Salı 12:57
  • Gazimağusa'da işyeri kundakladılar!11 Eylül 2018 Salı 12:53
  • Yeniboğaziçi'nde bisikletli çocuğa çarptı10 Eylül 2018 Pazartesi 19:11
  • Gazimağusa-İskele yolunda trafik kazası!10 Eylül 2018 Pazartesi 16:44
  • Ani Ölüm10 Eylül 2018 Pazartesi 12:45
  • Gazimağusa'da internet vericisini tamir etmek için dama çıkana darp10 Eylül 2018 Pazartesi 12:38
  • Gazimağusa'da ani ve gayri tabii ölüm   10 Eylül 2018 Pazartesi 12:36
  • Mağusa Kültür Sanat Festivali Okan Ersan Ve Teoman konserleriyle sona erecek10 Eylül 2018 Pazartesi 12:00
  • Rüzgardan Mağusa'da ağaç dalları kırıldı09 Eylül 2018 Pazar 16:54
  • Gazimağusa'da cep telefonu hırsızlığı09 Eylül 2018 Pazar 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti