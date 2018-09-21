350 aracın 114'ü rapor edildi!

27.06.2018 tarihinde, 14.00-20.00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 11 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.
Trafik ekiplerinin geçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 114 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.
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