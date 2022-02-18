350 Bin Dolarlık Kripto Parayı Hesaptan Çaldı

2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında, Girne’de, kripto para alışverişi yapılan bir dijital
platformda, bir şahsa ait kripto para cüzdanından hesap sahibinin rızası olmaksızın, toplam
350.000ABD doları değerindeki 101.1 Ethereum cinsi kripto paranın başka hesaplara aktarılmak suretiyle, toplamda 121.982 ABD Dolarına çevrilerek sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı
olarak görülen E.F.S.(E-38), 17.02.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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