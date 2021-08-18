  • BIST 1.449,590
  • Altın 486,15
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

350 bin TL’lik büyük ikramiye devretti!

» »
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye devretti. 28 Ağustos 2021 tarihinde 700 bin TL'lik çekiliş gerçekleşecek.
350 bin TL’lik büyük ikramiye devretti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 44465 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enver Öztürk: "Ekim ayında Meclisi açamazsak, acil seçim için gerekeni yaparız"18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:41
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u Kabul Etti18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:32
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır"18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:29
  • Başbakan Saner Antalya’da İncelemelerde Bulundu18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:25
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplantısı Tamamlandı18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:51
  • Yabancı Öğrenciler, Yeni Eğitim Dönemi İçin Alınan Tedbirlerle İlgili Endişeli18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:49
  • Tatar:1571’den Beri Atalarımızdan Gelen Geleneklerimiz Devam Ediyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:33
  • Başbakan Saner, Antalya’da Yangından Etkilenen Bölgeleri Ziyaret Edecek18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Aşı Açıklaması18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:58
  • Ticaret Odası 58. Olağan Genel Kurulu'nu 28 Ağustos'ta Yapacak18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti