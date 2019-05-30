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350 kilo kaçak et!

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350 kilo kaçak et!
350 kilo kaçak et!

Polis Basın Subaylığı, bugün saat 15.00 sıralarında, Vadili'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş et bulunarak el konulduğunu açıkladı.

Polis açıklamasına göre, operasyon sonucu F.K.’nin (E-32) iş yerinde gümrüğe beyan edilmemiş 18 adet kesilmiş kuzu eti (toplam 350 kg) bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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