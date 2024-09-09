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351 Sürücü Rapor Edildi, 33 Araç Trafikten Men Edildi

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08 Eylül 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 2,276 araç sürücüsü kontrol edildi.
351 Sürücü Rapor Edildi, 33 Araç Trafikten Men Edildi

08 Eylül 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 2,276 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından toplam 351 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 33 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları arasında:

  • 141 sürücü yasal hız sınırını aşmak,
  • 10 sürücü alkollü araç kullanmak,
  • 4 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
  • 29 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
  • 16 sürücü emniyet kemeri takmamak,
  • 22 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
  • 5 sürücü sigortasız araç kullanmak,
  • 3 sürücü tehlikeli sürüş yapmak,
  • 2 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak,
  • 119 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Trafik denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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