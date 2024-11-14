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352 Sürücü Rapor Edildi

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13 Kasım 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan geniş çaplı trafik denetimlerinde, toplam 1.857 araç sürücüsü kontrol edildi.
352 Sürücü Rapor Edildi

13 Kasım 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan geniş çaplı trafik denetimlerinde, toplam 1.857 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli trafik suçlarından dolayı 352 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 25 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Denetimlerde rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

  • 117 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandı.
  • 6 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı.
  • 1 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandı.
  • 78 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı.
  • 13 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
  • 19 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı.
  • 3 sürücü sigortasız araç kullandı.
  • 2 sürücü elektrikli scooter kullanım şartlarına uymadı.
  • 113 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik Ekipleri, denetimlerin devam edeceğini ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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