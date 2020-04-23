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352 test vaka yok...KKTC'de yeni vakasız 6.gün

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352 test vaka yok...KKTC'de yeni vakasız 6.gün
352 test vaka yok...KKTC'de yeni vakasız 6.gün

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan test sayısının 352 olduğunu yeni bir vakaya rastlanmadığı açıkladı.

Böylece ülkede son 6 gündür yeni koronavirüs vakası saptanmamış oldu.

Bakan Pilli, bugünkü 352 Covid -19  testlerinin Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinigine giden vakalar, Güneş Residance'da gözlem altında kalan kişiler ve pozitif çıkan vakaların genişletilmiş temas çevrelerine yapıldığını söyledi. 

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