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SON DAKİKA1 vefat, 27 pozitif vaka

3590 test,27 pozitif vaka...1 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3590  olduğunu, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
3590 test,27 pozitif vaka...1 kişi hayatını kaybetti

Bakan Pilli: "Toplam 3590 test yapıldı, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3590  olduğunu, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

17 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3590  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 18  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 485.708   

Toplam Vaka Sayısı: 3132 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2536 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 574   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 151  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 414 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

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