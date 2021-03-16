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SON DAKİKA6861 test 35’i yerel 44 pozitif vaka

35’i yerel 44 pozitif vaka

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"Toplam 6861 test yapıldı, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"
35’i yerel 44 pozitif vaka

"Toplam 6861 test yapıldı, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 14 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa
Merkez-1/ Hamitköy-1/ Yenikent-1/ Yiğitler-1/ Göçmenköy-2/ Marmara-1/ 
/  Sulariçi-2 / Haspolat-1 

Girne
Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1 
Gazimağusa
Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1 

16 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7 

Yerel Vaka Sayısı: 35 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108 

Toplam Vaka Sayısı: 3876

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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