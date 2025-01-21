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36 davadan itham edildi... 4 buçuk yıl hapis cezası

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Şaziye Saldun’un sahte belge düzenleyerek tedavüle sürdüğü gerekçesiyle yargılandığı 36 davada karar verildi.
36 davadan itham edildi... 4 buçuk yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 4 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Barkın açıkladı. 

Barkın, sanığın resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme suçlarının 10 yıla kadar hapis cezası öngören, ciddi ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Sanığın, eşine ait şirkette muhasebeci olarak çalıştığı dönemde aslında sigorta borcu olan şirket için borcu yoktur belgesi sahteleyerek, işçi yenileme belgesi düzenlediğini belirtti.

 Yargıç, sanığın dava dosyasının hazırlanma sürecinin 6 yıl geciktiğini, bunun hoşgörü ile karışılmadıklarını söyledi.

Yargıç, davanın geç görülmesini sanığın lehine değerlendirdiklerini kaydetti.  Yargıç Barkın, sahtecilik suçlarının yaygınlığına ve kamuyu yakından ilgilendirdiğine vurgu yaparak, sanığa oybirliği ile 4 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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