36 Kıbrıslı Rum'a Maraş'taki mülkleri iade ediliyor...

Maraş’ta 174 bin 643 metrekarelik alan askeri statüden çıkarılıyor. Ekim 2020′ de Kapalı Maraş’taki Demokrasi Caddesi ve bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesimindeki Kennedy Caddesi, gezi amaçlı kamuya açılmıştı, ancak yeni açılımla birlikte söz konusu bölgelerin ilerisinde bulunan özel mülklerin bulunduğu alan da, kamusal alana dahil edilmiş oldu…

16 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulunda alınan kararla askeri statüden çıkarılan bölgede, özel mülklerin bulunduğu, Maraş’ın girişindeki büyük kilisenin etrafını kapsadığı belirtiliyor…

Bu kapsamda askeri statüden çıkartılan bölgedeki özel mülkler, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuran 36 hak sahibi Kıbrıslı Rum’a ait. Hak sahibi 36 Kıbrıslı Rum’un iade, , tazminat ve takas haklarının bulunduğu da ifade ediliyor… Böylece 174 bin 643 metrekarelik alanın kamusal alana dahil edilmesiyle, bölgedeki demir çitler kaldırılacak ve bu alan da şehre dahil edilecek..