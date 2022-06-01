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36 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 1702 olup, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
36 Vaka

22 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

1 Haziran 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36           
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.018.932            
      
Toplam Vaka Sayısı: 95.066                           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.480                                       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350                  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4  

Karantinadaki Vaka Sayısı: 346           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 87

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