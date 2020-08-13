Regl ya da adet günü, çoğu kadın normal karşılarken bazı üçüncü dünya ülkelerinde utanç gibi görülüyor. Ancak Mary Miranda isimli ABD'li bir kadın, adet kanını fazla önemsiyor ve regl kanını bitkileri beslemek, boya yapmak ve hatta cildini güzelleştirmek için yüzüne bile sürüyor. Genç kadının bu hareketi birçok kişi tarafından eleştirilse de Miranda'nın bunu yapmak için kendince geçerli bir sebebi var.