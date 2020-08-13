36 yaşındaki kadın, güzelleşmek için regl kanını yüzüne sürüyor
Regl ya da adet günü, çoğu kadın normal karşılarken bazı üçüncü dünya ülkelerinde utanç gibi görülüyor. Ancak Mary Miranda isimli ABD'li bir kadın, adet kanını fazla önemsiyor ve regl kanını bitkileri beslemek, boya yapmak ve hatta cildini güzelleştirmek için yüzüne bile sürüyor. Genç kadının bu hareketi birçok kişi tarafından eleştirilse de Miranda'nın bunu yapmak için kendince geçerli bir sebebi var.
ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Mary Miranda isimli kadın, hastalıktan kurtulduğu günü kutsamak ve cildini güzelleştirmek için regl kanını yüzüne sürüyor.
13 Ağustos 2020 Perşembe 16:30
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