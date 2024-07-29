36 yaşındaki Rum’un tasarrufunda 40 kilo Hint keneviri, para, silah ve mermi bulundu!

Rum polisi Limasol’da sakin bir Rum’un evinde, bavulların içinde 40 kilo civarında Hint keneviri, silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Alithia ve diğer gazetelere göre cumartesi bir aracı durdurup arayan polis, 36 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda naylon poşetlerde 2 kiloya yakın Hint keneviri ve 12 bin 400 euro nakit para buldu.

Uyuşturucu ile yakalanan kişinin evinde yapılan aramada ise 6 bavul içine saklanmış 40 kilo civarında Hint keneviri, çekmece içinde iki tabanca ve 14 canlı mermi ile içinde 9 mm’lik 2 bin mermi bulunan iki koli bulundu.

Adı açıklanmayan Rum hakkında dün çıkarıldığı mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı.