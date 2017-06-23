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36 yıl sonra gelen özgürlük...

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36 yıl sonra gelen özgürlük...
ABD'nin New Orleans kentinde 1982 yılında cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan John Floyd, 36 yıllık mahkumiyetten sonra tahliye edildi.

Floyd, 31 yaşında iken, New Orleans'ta yayımlanan Times-Picayune gazetesinin düzeltmeni William Hines'i bir barda öldürdüğü iddiasıyla 1981 yılında tutuklandı.

Ömür boyu hapse mahkum edilen ve 36 yıldır cezaevinde tutulan Floyd'un geçen ay yapılan duruşmasında ABD Bölge Yargıcı Sarah Vance, savcılara yeniden dava açma veya mahkumun 120 gün içinde serbest bırakılmasına karar verdi.

Floyd'un, "koşullu salıverme" kararı gereği, Louisiana'nın Lafayette bölgesindeki bir çiflikte yaşama, eyalet sınırları içinde kalma ve haftada bir kez federal mahkemeye rapor verme zorunluluğu bulunuyor.

ABD'de Northwestern Hukuk Fakültesinde haksız yargı kararlarına karşı faaliyette bulunan Haksız Hükümler Merkezinin "Ulusal Temyiz Kayıtları"na göre, ABD'de 1989 yılından bu yana incelemeye alınan 2 bin 49 davadan 245'inde mahkumların suçsuz olduğu tespit edilmişti.

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