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37 Araç Trafikten Men Edildi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
37 Araç Trafikten Men Edildi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

02-03.02.2022 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis
Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.


Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren cafeler, barlar, kahvehaneler, marketler, restoranlar ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.


Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 380 araç kontrol edilmiş ve 84 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kıraathaneler ve
pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.


Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde ise 594 araç kontrol edilmiş,
suç işlediği tespit edilen 187 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 31 araç trafikten men edilmiş ve 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.


Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.


Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde ise 286 araç kontrol edilmiş,
suç işlediği tespit edilen 62 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

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