37 ve 16 Yaşındaki İki Kişi Kayıp

1. 27.05.2022 tarihinde, Dörtyol’da sakin Amira FILIPPOVA(K-16)’nın kalmakta olduğu

ikametgahına dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı Polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse

konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 26.05.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, sakin

Selda BEYİTOĞLULARI(K-37), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri

dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.