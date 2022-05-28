37 ve 16 Yaşındaki İki Kişi Kayıp

1. 27.05.2022 tarihinde, Dörtyol’da sakin Amira FILIPPOVA(K-16)’nın kalmakta olduğu
ikametgahına dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı Polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse
konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 26.05.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, sakin
Selda BEYİTOĞLULARI(K-37), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri
dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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