37 Yangının 11'i Lefkoşa'da, 9'u ise izmaritten...

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

24 Temmuz – 01 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 37 adet yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar, LPG ve piknik tüpleri, çöp bidonları veya yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen mangal kömürleri ile atılan sönmemiş sigara izmaritleri, elektrik tesisatları ve elektrik panolarında meydana gelen kısa devreler, kundaklama, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, baca ve diğer yangınlar yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 5.638.010 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:11

Gazimağusa:14

Girne:4

Güzelyurt:6

İskele:2

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA 11 GAZİMAĞUSA 14 GİRNE 4 GÜZELYURT 6 İSKELE 2 TOPLAM 37 HASAR MİKARI 5.638.010 TL