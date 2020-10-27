İngiltere'de Ulusal Suç Ajansı, Bradford şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Rehan Baig isimli adamın bilgisayarına çocuklara ait cinsel içerikli videoları indirdiği ihbarı üzerine, ajans dedektifleri Rehan'ın evine baskın yapıp evde arama yaptı.

İngiltere'de çocuklara yönelik cinsel içerikli video izlendiği ihbarı üzerine bir eve baskın yapan polisler gördükleri karşısında şoka uğradılar. 37 yaşındaki Rehan Baig isimli adamın bilgisayarında, tavuk ile civcivlere tecavüz ettiği görüntüler bulundu.