370 araç sürücüsü rapor edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 850 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 370 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 850 araç sürücüsü kontrol edildi ve 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 128’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 370 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 47 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı