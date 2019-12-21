''3700 yılından geldim'' diyen zaman yolcusunun kanıtı pes dedirtti!
ApexTV isimli sayfada yayınlanan bir videoda isminin Mike olduğunu söyleyen bir kişi, zaman yolculuğu yaptığını ileri sürdü. Fransa'da doğduğunu ve 14 yaşına kadar orada yaşadığını fakat aslen Yunan olduğunu söyleyen Mike, o tarihten sonra Kanada'ya taşındıklarını belirtti.
3700 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, kanıt olarak yanında getirdiği robot tilki parçasını göstererek herkesi şaşırttı.
21 Aralık 2019 Cumartesi 20:24
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