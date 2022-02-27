373 Pozitif Vaka!

"Toplam 22.759 test yapıldı, 373 pozitif vakaya rastlandı, 397 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.759 olup, 373 pozitif vakaya rastlanmış, 397 kişi taburcu edilmiştir.
123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
27 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.759
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 373
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 373
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 397
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.858.786
Toplam Vaka Sayısı: 67.867
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.698
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3979
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3934
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:
270 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3298
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131522
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