373 sürücü rapor edildi

47 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.

23.08.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,422 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 373 sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.



Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

71’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

45’i trafik ışıklarına uymamak,

25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

7’si sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

138’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.