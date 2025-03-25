379 sürücü daha rapor edildi!

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,324 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 379 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

194’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i muayenesiz araç kullanmak,

4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

1’i “B” izinsiz araç kullanmak,

1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve

102’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.