37yaşında baygın halde bulunmuştu, hayatını kaybetti

Kumyalı'da ikamet eden 37 yaşındaki Fikri Bağrıkaralı hayatını kaybetti.
02 Temmuz 2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Kumyalı Arpa siloları bölgesindeki toprak yol içerisinde, traktörünün yanında rahatsızlanmış şekilde bulunarak hastaneye kaldırılan Fikri Bağrıkaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi. Bağrıkaralı'nın kronik damar rahatsızlığı olduğu belirtildi.
Bağrıkaralı’nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Kumyalı Kabristanlığı’na defnedilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.