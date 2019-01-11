38 kadın cesedinin olduğu toplu mezar bulundu!

Irak’ın Musul kentinde içinde 38 kadın cesedinin olduğu bir toplu mezarın daha bulunduğu açıklandı. Cesetlerin kimliklerini öğrenmek ve sahiplerine teslim etmek için soruşturma başlatıldı. Kentte bugüne kadar 200’den fazla toplu mezar bulundu

Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçleri, kentin 40 kilometre güneyinde yer alan Şora ilçesine bağlı Kabir köyü yakınlarında bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Toplu mezarda tümü kadın olmak üzere toplam 38 cesedin bulunduğunu belirten kaynak, yapılan araştırmalara göre kadınların terör örgütü DEAŞ tarafından öldürdüğünü vurguladı. Cesetlerin kimliklerini öğrenmek ve sahiplerine teslim etmek için soruşturma başlatıldı.

200'DEN FAZLA TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

İHA'da yer alan habere göre Haziran 2014’ten 2017’nin sonuna kadar terör örgütü DEAŞ’ın sözde başkent ilan ettiği Musul'da binlerce kişi örgüt tarafından katledildi. Kentte bugüne kadar 200’den fazla toplu mezar bulundu.