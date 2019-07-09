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38 milyar dolar kaybetti ama hala dünyanın en zengin insanı

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Jeff Bezos, eşiyle yollarını ayırırken, 'eski' eşine 38 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Bezos, bu dudak uçuklatan rakama rağmen hala dünyanın en zengin insanı durumunda bulunuyor.
38 milyar dolar kaybetti ama hala dünyanın en zengin insanı

Jeff Bezos, Mackenzie Bezos ile Washington’daki King County’de görülen davada boşandı. 25 yılı aşkın evliliğin sonunda ikili resmi olarak ayrılmış oldu. Çift, 6 aydır ayrı yaşıyordu. 

Mackenzie, boşanma davasında yaklaşık 20 milyon Amazon hissesi aldı. Yaklaşık 38 milyar dolarlık bu hisseler, firmanın toplam hisselerinin %4’ünü oluşturuyor. Böylece Mackenzie, dünyanın en zenginleri listesine de 22. sıradan giriş yaptı. Jeff Bezos ise hala listenin zirvesinde yer alıyor.

Mackenzie Bezos, Amazon hisselerinin %75’inin eski kocasında kalmasını kabul ederken, hisseleri üzerinden oy kullanma hakkını da eski eşine bıraktı. Bezos, Washington Post ve uzay keşif girişimi Blue Origin üzerindeki kontrolünü devam ettirdi. 

Şimdi Mackenzie Bezos’u zorlu bir yardım dağıtma süreci bekliyor. Mayıs ayında “kasa boşalana kadar” yardım yapacağını vaat eden bir sözleşme imzalayan Mackenzie, şu anda 49 yaşında. Zengin hayırseverlerin en önemli sorunlarından bir tanesi, parayı harcayabilecekleri bir yer bulana kadar harcadıkları paradan daha fazlasını kazanmak. Örneğin Bill ve Melinda Gates, Gates Vakfı aracılığıyla 45 milyar dolarlık hayır işi yapmalarına rağmen aradan geçen süreçte bir o kadar daha para kazandı. 

Warren Buffet, bir vakıf kurmakla uğraşmak yerine parayı doğrudan Gates Vakfı’na bağışlama yoluna gitmişti. Mackenzie Bezos’un açıklamalarına göre yapacağı yardımlar iyi düşünülmüş ve derinlikli çalışmalar olacak. Bu da Buffet’in yaklaşımına benzer bir yaklaşım göstermeyeceğinin işareti olarak kabul ediliyor. 

 

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