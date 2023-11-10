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38 mülteci suç üstü yakalandı

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Yılmazköy-Alayköy yolu üzerinde van araçta yapılan aramada tespit edilen 38 Suriyeli mülteci ile onlara yardım eden M.Ö ve Süleyman S.R tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
38 mülteci suç üstü yakalandı

Polis memuru Serdar Taş mahkemede olguları aktardı.

Polis, mültecilerin 9 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Küçükerenköy'de bulunan Roots Bar'in kuzey kısmındaki sahilden zanlıların yardımı ile tespit edilemeyen Zodyak tipi bir tekneyle KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, mültecilerdan 35’inin Yılmazköy-Alayköy yolu üzerinde M.'nün kullanımındaki  Ford Transit marka araç içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.  

Polis, van araçtan kaçan diğer 3 mültecinin de birkaç saat sonra Lefkoşa’da tespit edildiğini belirtti.  

Polis, toplam 38 mülteci hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal statüleri olmadığına da vurgu yaparak, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, kimlerle bağlantılı kurduklarını ve mültecileri kimleri aracılığı ile teslim alıp, Yılmazköy’e götürdüklerinin araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan mültecilerden 3’ü herkesin van araca sıkıştırıldığını, nefes alamaz hale geldiklerini, bu nedenle kaçtıklarını dile getirdi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, kadın ve çocuklardan oluşan 11 mültecinin 15 gün Yıldız Öğrenci Yurdunda kalmasına, diğer 24 mültecinin ise 15 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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