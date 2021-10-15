38. Ulusal Nefroloji Kongresi ile 31.Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi Girne’de yapılıyor

Türk Nefroloji Derneği ile Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin düzenlediği 38’inci Ulusal Nefroloji Kongresi ile 31’inci Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi Girne’de gerçekleştiriliyor.

Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon konularındaki kongreye, 900’ün üstünde iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, diyaliz hekimi, hemşiresi ve akademisyen katılıyor.

Kongrenin, bilimsel ayağının tamamlanmasının ardından değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, kongrenin katılımcıların bilgi ve klinik uygulama yetilerinin artmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Türk Nefroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurhan Seyhani de, Türkiye’de Covid-19’a yakalanan böbrek hastalarının hastalığı daha ağır geçirdiğini ayrıca ciddi oranda böbrek hastalıklarına neden olduğunu ve bu hasta gruplarında çok ciddi sorunlara ve ölüme yol açtığını belirtti.

Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Arı Bakır ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaşı da, Covid-19’un böbrek hastalarına etkileri ve aşılama ayrıca obezitenin böbrek hastaları için taşıdığı riske değindiler.