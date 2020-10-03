38 yaşında Girne'de vefat etti

02.10.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalmakta olan Fatih GİRGİN (E-38), kalmakta olduğu odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
02.10.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalmakta olan Fatih GİRGİN (E-38), kalmakta olduğu odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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