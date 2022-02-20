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38 Yıl Önce İşlenen Cinayet DNA Karşılaştırması Sayesinde Aydınlatıldı

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38 Yıl Önce İşlenen Cinayet DNA Karşılaştırması Sayesinde Aydınlatıldı
38 Yıl Önce İşlenen Cinayet DNA Karşılaştırması Sayesinde Aydınlatıldı

Teksas eyaletindeki Dallas kentinde yaşayan Edward Morgan (60), 1984 yılında 21 yaşındaki Mary Jane Thompson’a tecavüz edip onu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Dallas bölge savcısı John Creuzot, bir kliniğe giden ancak kapalı olduğunu görünce eve dönmek üzere yola çıkan Thompson’ın ortadan kaybolduğunu, iki gün sonra cansız bedeninin demiryolu yakınlarındaki bir depoda bulunduğunu anımsattı.

Genç kadının kendi tozluklarıyla boğulduğunu söyleyen Creuzot’nun açıklamasına göre o dönemde cinayet çözülemedi. 2009 yılında dosya yeniden açıldı ancak yine sonuç alınamadı.

Dosya 2018 yılında bir kez daha açıldı ve bu sefer en yeni DNA teknolojisi, internette paylaşılan veri tabanı ve genetik soybiliminden yararlanıldı. Ailesinden isimlerin DNA’sı sayesinde Morgan’a ulaşıldı.

Cinayeti işlediği sırada iki işte, bir restoranda ve bir çiçekçide çalışan Morgan’ın o tarihten altı ay önce Dallas’a yerleştiği belirtildi.

Savcılığın açıklamasında, “Her gün 38 yıl önce işlenen cinayetleri sonuçlandıramıyoruz” denerek başarılı bir işe imza atıldığı vurgulandı ve katkı sağlayanlara teşekkür edildi.

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