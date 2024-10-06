380 Sürücüye Ceza, 27 Araç Trafikten Men Edildi

05.10.2024 - Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimler sonucunda, toplamda 2,294 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 380 sürücü rapor edilerek yasal işlem başlatıldı ve 27 araç trafikten men edildi.
Rapor Edilen Trafik Suçları
Denetimler sonucunda tespit edilen trafik ihlalleri arasında en yaygın suçlar şunlar oldu:
- 88 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandı.
- 25 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandığı için ceza aldı.
- 31 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanırken yakalandı.
- 13 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan ceza aldı.
- 15 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.
- 1 sürücü sigortasız araç kullanırken tespit edildi.
- 6 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
- 201 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Sürücülere Uyarı
Trafik ekipleri, denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı taviz verilmeyeceğini belirtti. Trafik kurallarına uyulmasının, hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı.
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