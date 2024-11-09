  • BIST 9184.82
  • Altın 2970.873
  • Dolar 34.3531
  • Euro 37.0006
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHakan Fidan: Kıbrıs’ta iki halk ve devlet var

380 Sürücüye Ceza: 41 Araç Trafikten Men Edildi

» »
Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 380 Sürücüye Ceza: 41 Araç Trafikten Men Edildi
380 Sürücüye Ceza: 41 Araç Trafikten Men Edildi

08.11.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2,167 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 380 sürücüye yasal işlem başlatılırken, 41 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları Şöyle:

  • 128 sürücü yasal hız sınırını aşmak,
  • 25 sürücü alkollü araç kullanmak,
  • 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
  • 101 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
  • 14 sürücü emniyet kemeri takmamak,
  • 5 sürücü seyrüsefersiz araç kullanmak,
  • 5 sürücü sigortasız araç kullanmak,
  • 1 sürücü “A” işletme iznine aykırı araç kullanmak,
  • 4 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
  • 96 sürücü ise diğer çeşitli trafik ihlallerinden rapor edilmiştir.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekilen ve dikilen ürünlerinin beyanlarına ait askı listelerine itiraz süresi 14 Kasım’a kadar uzatıldı08 Kasım 2024 Cuma 18:18
  • Ahmet Tuğcu, Başbakan Üstel aleyhine iki tazminat davası açtı08 Kasım 2024 Cuma 18:17
  • Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma08 Kasım 2024 Cuma 17:45
  • Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini08 Kasım 2024 Cuma 17:43
  • Erhürman: Algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar08 Kasım 2024 Cuma 15:40
  • Bir kişinin öldüğü kundaklama olayının zanlıları dört gün daha poliste tutuklu kalacak08 Kasım 2024 Cuma 12:17
  • Dikkat... 3 Bölgede elektrik kesintisi yapılacak...08 Kasım 2024 Cuma 12:15
  • Güzelyurt’ta hırsızlık: 4 tutuklu08 Kasım 2024 Cuma 12:04
  • 1871 sürücü kontrol edildi: 348 yasal işlem08 Kasım 2024 Cuma 11:57
  • Bankanın paralarını kumarda yemişler!08 Kasım 2024 Cuma 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti