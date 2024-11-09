380 Sürücüye Ceza: 41 Araç Trafikten Men Edildi

08.11.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 2,167 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 380 sürücüye yasal işlem başlatılırken, 41 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.
Rapor Edilen Trafik Suçları Şöyle:
- 128 sürücü yasal hız sınırını aşmak,
- 25 sürücü alkollü araç kullanmak,
- 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
- 101 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
- 14 sürücü emniyet kemeri takmamak,
- 5 sürücü seyrüsefersiz araç kullanmak,
- 5 sürücü sigortasız araç kullanmak,
- 1 sürücü “A” işletme iznine aykırı araç kullanmak,
- 4 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
- 96 sürücü ise diğer çeşitli trafik ihlallerinden rapor edilmiştir.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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