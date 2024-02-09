382 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verildi

Bakanlar Kurulu, 382’si T.C. uyruklu, 17’si se üçüncü devlet uyruklu olmak üzere toplam 382 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal izni verdi.
Resmi Gazete’de yer alan karar şu şekilde:
“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen T.C. uyruklu 382 kişi ve üçüncü devlet uyruklu 17 kişi olmak üzere toplam 399 kişiye, önergede belirtilenler ışığında , gerekli iznin verilmesine karar verdi.”
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