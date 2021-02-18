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SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

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3894 test yapıldı,25 pozitif vaka
3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3894  olduğunu, 5'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını, 68 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

 

18 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3894

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 5 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 68

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 489.602   

Toplam Vaka Sayısı: 3157

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2604 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 531  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 415

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

 

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