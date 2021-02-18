3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3894 olduğunu, 5'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandığını, 68 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
18 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3894
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 68
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 489.602
Toplam Vaka Sayısı: 3157
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2604
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 531
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 415
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.