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39 Araç Trafikten Men Edildi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
39 Araç Trafikten Men Edildi

07-08.10.2022 tarihleri 20:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehaneler, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 800 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı toplam 311 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 27 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü ise tutuklanmıştır.

            Ayrıca, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele İlçelerinde, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında; toplam 965 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve                  17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı toplam 232 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 12 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü ise tutuklanmıştır.

            Girne’de; kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

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