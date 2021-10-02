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39 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 1–2 Ekim tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
39 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 1–2 Ekim tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

BİR İŞ YERİ KAPANMA SAATİNE UYMADI

Öte yandan bir iş yerinin ise kapama saatine riayet etmediği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

00.00-05.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde 7 Haziran Pazartesi gününden bu yana 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ 5 EKİM'E KADAR YÜRÜRLÜKTE OLACAK

28 Eylül Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 5 Ekim’e kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları vb. gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Bu kişilerin dışındakiler yasağa uymak zorunda.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

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