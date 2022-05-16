14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
16 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.913
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.919.686
Toplam Vaka Sayısı: 94.453
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.775
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 443
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7
Karantinadaki Vaka Sayısı : 435
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
193
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