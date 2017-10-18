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39 yaşında hayata gözlerini yumdu

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39 yaşında hayata gözlerini yumdu
Güvercinlik köyünde, 39 yaşındaki Hasan Dede Zararsız, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Zararsız’ın ölüm sebebi “diyabet hastalığı ile yaygın akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” olarak açıklandı. Zararsız’ın cenazesi, dün, ikindi namazının ardından Güvercinlik Mezarlığı’na defnedildi.

 

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