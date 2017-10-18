39 yaşında hayata gözlerini yumdu

Zararsız’ın ölüm sebebi “diyabet hastalığı ile yaygın akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” olarak açıklandı. Zararsız’ın cenazesi, dün, ikindi namazının ardından Güvercinlik Mezarlığı’na defnedildi.
Zararsız’ın ölüm sebebi “diyabet hastalığı ile yaygın akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği” olarak açıklandı. Zararsız’ın cenazesi, dün, ikindi namazının ardından Güvercinlik Mezarlığı’na defnedildi.
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