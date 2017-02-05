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39 yaşındaki işçi, mikserde ezilerek can verdi...

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39 yaşındaki işçi, mikserde ezilerek can verdi...
Dün akşam gerçekleşen olayda, 39 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi, bir kişi ise tutuklandı…

Dün akşam Çayırova’da yaşanan olayda, KKTC’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne derece başarılı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (04.02.2017) , saat 19.00 sıralarında,  Çayırova’da faaliyet gösteren “Premix” isimli hazır beton şantiyesinde çalışan Bangladeş uyruklu İdris Dhalı (E-39), şantiye içerisindeki hazır beton üretim tesisi olan panmikserin (sabit büyük mikser makinesi) temizlik kapağından, mikser içerisine henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı düşüp, mikser içerisinde bulunan demir çarkların arasında sıkışarak parçalanması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Polis tarafınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ilgili ihmali görülen S.B.(E-37) isimli şahsın tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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