39 Yaşındaki Şahıs Ölü Bulundu

Güzelyurt’ta bu sabah Oruç Öztorun adlı 39 yaşındaki bir kişi narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Oruç Öztorun (E-39), bir narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Güzelyurt’ta bu sabah Oruç Öztorun adlı 39 yaşındaki bir kişi narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Oruç Öztorun (E-39), bir narenciye bahçesinde ölü bulundu.
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