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390 Öğrenci ve 65 Öğretmen Pozitif

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MEB güncel vaka sayılarını açıkladı
390 Öğrenci ve 65 Öğretmen Pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca okullarda 390  öğrenci,  65 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.
Bakanlığın, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda açıkladığı okullardaki güncel vaka sayılarına göre, 97 öğrenci, 11 öğretmen, ve 1 personel ise temaslı. 
Kapanan sınıf sayısı ise 1.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı da yüzde 0.78 olarak duyuruldu.

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