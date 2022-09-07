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391 Vaka, 1 Vefat

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Covid-19 genel durum ( 31-08-2022- 06-09-2022 )
391 Vaka, 1 Vefat

Covid-19 genel durum ( 31-08-2022- 06-09-2022 )

"Toplam 7313 test yapıldı, 391 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti "

31-08-2022- 06-09-2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7313 olup, 391 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

31-08-2022- 06-09-2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 7313

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 391

Kaybedilen Hasta: 1

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