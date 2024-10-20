392 Sürücü Rapor Edildi

19 Ekim 2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2,422 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından toplam 392 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 28 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:
- 208 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan,
- 23 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan,
- 4 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan,
- 29 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan,
- 4 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan,
- 10 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,
- 2 sürücü sigortasız araç kullanmaktan,
- 112 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinin sürmesi bekleniyor, yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı.
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