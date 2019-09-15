398 Bin TL elektrik borcu olana da elektriğini bağladılar!

KIB-TEK'e 398 bin TL elektrik borcu olan AKBEL İnşaat Şireti'nin kesilen elektriğinin yine KIB-TEK tarafından yeninden bağlandığı öğrenildi.

Şirketin kaçıncı kez taksit taahütü verdiği ise öğrenilemedi.

150 BİN TL BORCU OLANA DA BAĞLADILAR

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın talimatıyla dün Güzelyurt’ta bulunan Özgün Faruk’a ait fabrikanın 150 bin TL borcu olmasına rağmen elektriği bağlandı!

Kıb-TEK 469 TL Bakiyeden fazla olan vatandaşların elektirik akımlarını ise kesmeye devam ediyor

469 TL değil 150 BİN TL BORÇ ama ELEKTRİĞİNİ BAĞLADILAR

MALİYE'nin ve bir çok devlet kuruluşunun da Kıb-TEK'e yüklü miktarda borçları bulunmaya devam ediyor.

Borçların ödenmesi ile ilgili EL-SEN eylem yapmış ancak borçlarla ilgili herhangi bir ödeme yapılmamıştı.

KIB-TEK YK Başkanı Onurhan kesik elektrik dilekçe üzerine bağlandı! Vatandaş da dilekçe yaparsa bağlanacak mı?

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan açıklama yaptı

“Biraz önce bilgime gelen bir medya haberi üzerine bir açıklama yapma zarureti doğmuştur. Polemiklere girmek hiç istemezdim ama hem adım geçtiği, hem de yanlış bir haber olduğu için açıklama yapmak durumunda kaldım.

El-Sen kaynaklı bir habere göre benim talimatımla yüklü borcu olan bir fabrikanın elektriğini ben bağlatmışım. Gerçek durum şudur:

Dün öğleden sonra bir fabrika yetkilisi, bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu bir sırada, bizi ziyaret ederek kesik olan elektriğin bağlanmasını talep etmiştir.. Yüklü bir borcu olduğu için yapılandırma gerektiğini, bunun için da önceki dönemlerde alınan yönetim kurulu kararlarına göre yapılandırma belgesi imzalaması ve lk taksiti ödemesi gerektiğini söyledim. Kefil da gerekeceğini söyledim ve Genel Müdür ile görüşmesini önerdim. Bu yayından sonra şimdi soruşturunca öğrendim ki o yetkili kişi Genel Müdür’e gitmiş. O da, usullere uygun olarak, Güzelyurt Bölge Amirliğinden, faks ile gerekenin yapılmasını istemiş. Anlaşılan o ki, mevzuata göre gerekli işlemler yapılmış ki elektrik bağlanmış.

Görüleceği gibi benim böyle bir talimatım olmamıştır ve olamaz da. Kurallara ve mevzuata uyulması için titizlik gösterdiğimi sendika yetkililerinin bildiğini sanıyorum. Anlaşılan o ki, sendikaya da birisi isteyerek yanlış bilgi vermiş. Keşke bana sorsalardı. Her zaman söylediğim gibi, bana sorulmasının daha doğru olduğunu tekrardan bilgilerine getirmek istiyorum.”