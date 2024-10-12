398 Sürücüye Ceza Kesildi: 43 Araç Trafikten Men Edildi

11 Ekim 2024 tarihinde Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, toplam 2,283 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 398 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, kurallara uymayan 43 araç trafikten men edildi.
Rapor Edilen Başlıca Trafik Suçları:
- 100 sürücü yasal hız sınırını aşmak,
- 21 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullanmak,
- 8 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
- 45 sürücü araç sürerken cep telefonu kullanmak,
- 13 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
- 18 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
- 20 sürücü sigortasız araç kullanmak,
- 3 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
- 170 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Bu sonuçlar, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve sorumlu olmaya çağırarak, denetimlerin artırılacağını belirtti.
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